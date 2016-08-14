Колыванов: «С приходом Бердыева в «Спартак» мы не увидим точную копию «Рубина» или «Ростова»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов поделился мнением, как изменится «Спартак» с приходом в команду Курбана Бердыева.

– Каким будет «Спартак» при Бердыеве?

– Не думаю, что увидим точную копию «Рубина» или «Ростова». Все-таки в «Спартаке» сейчас много футболистов, заточенных на атаку. Да и болельщики не поймут, если команда начнет действовать строго от обороны. Другое дело, на первом месте у Бердыева – игровая дисциплина. Никаких свободных зон на своей половине поля, все должны много двигаться, отрабатывать назад.