Тесак: «Спартак» – команда, которую всегда будут ругать»

Защитник тульского «Арсенала» Лукаш Тесак выразил мнение, что бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев, недавно покинувший стан красно-белых, мог привести московскую команду к титулам.

– Болельщики «Спартака» ругают команду, хотя пока из жуткого можно выделить только вылет из Лиги Европы.

– «Спартак» – команда, которую всегда будут ругать. Если они не возьмут чемпионство, то все будут считать, что они совсем плохо выступили и надо все менять. Это клуб, который ставит максимальные цели. Я думаю, что Аленичев был способен поднять «Спартак» до хорошего уровня, надо только было дать ему время. Не все же сразу.

Полностью интервью Лукаша Тесака можно прочитать здесь.