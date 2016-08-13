«Фиорентина» рассматривает Лопеса как альтернативу Чорлуке

Защитник «Бенфики» Лисандро Лопес может перебраться в Серию А, где интерес к нему проявляет «Фиорентина». По информации источника, стороны уже вступили в переговоры.

Приоритетным вариантом для «фиалок» является игрок обороны «Локомотива» Ведран Чорлука, однако, в случае, им если не удастся договориться с руководством железнодорожников, именно Лопес станет альтернативой хорвату.

Напомним, сегодня председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подчеркнул, что красно-зеленые не намерены отпускать Чорлуку в другую команду в нынешнее трансферное окно.