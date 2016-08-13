Генеральный директор «Томи»: «Все ждем возвращения Павла Погребняка»

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев не исключил варианта, при котором в томский клуб вернется форвард московского «Динамо» Павел Погребняк.



«Кирилл Погребняк прилетел в Томск и сегодня будет участвовать в тренировочном процессе. По поводу Павла: мы все, и тренерский состав и, думаю, болельщики, ждем его. Пользуясь случаем, хотим ещe раз пригласить его к нам, чтобы он порадовал своими забитыми мячами всех томичей. Он пока в раздумье, но, может быть, это совершится», – сказал Киселев в интервью программе НБФ.

