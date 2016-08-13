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    ФНЛ. «Кубань» разгромно уступила «Химкам» и другие результаты

    В матче 7-го тура первенства ФНЛ «Кубань» в гостях потерпела разгромное поражение от «Химок» со счетом 1:4.

    В других встречах «Тосно» сыграл вничью с «Шинником», «Тамбов» поделил очки с «Соколом».

    Первенство ФНЛ. 7-й тур

    Тосно (Ленинградская область) – Шинник (Ярославль) – 0:0

    Удаление: нет – Гоцук, 85.

    Тамбов – Сокол (Саратов) – 0:0

    Химки (Московская область) – Кубань (Краснодар) – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гащенков, 38; 2:0 – Петрусев, 60; 2:1 – Обухов, 63; 3:1 – Чернышев, 69; 4:1 – Ахба, 81.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2016 18:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 13 августа 2016, 21:23

      Тамбов потерял два очка. Игра была непростой лил дождь.

      0
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 13 августа 2016, 19:25

      Полный провал Кубани.

      1
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