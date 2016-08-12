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    Кокорин: «Хорошо, что «Зенит» проявил характер и спас игру»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от волевой победы над«Ростовом» (3:2) в матче 3-го тура чемпионата России.

    «Тяжело сейчас сказать, почему мы провели такие разные два тайма. Но хорошо, что «Зенит» проявил характер и смог спасти игру. То, что произошло в первой половине встречи, разберем чуть позже.

    Такую игру от «Ростова» мы ожидали, перед матчем разбирали то, как действует соперник. Все ошибаются, мы сами себе привезли первый гол. Удаление Гацкана изменило ход встречи, сопернику было тяжело играть вдесятером. Хорошо, что во втором тайме мы забили быстрый гол, а потом еще смогли и отыграться.

    В первом тайме, когда падал Жирков, был 100-процентный пенальти. На 40-й минуте игроки «Ростова» хватали наших футболистов за майки, просто это мало кто видел. Если они это делают, то почему тогда не ставить пенальти?» – заявил Кокорин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2016 22:41
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +104

      Scorp63 17 августа 2016, 14:14

      М,да, по ходу у Кокоши пилотка, вместо яиц...

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 августа 2016, 14:36

      Мастер убитым прикидываться.

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 13 августа 2016, 07:55

      молчал бы ...симулянт...


      хватают майки им....но почему то майки рвутся у соперников...?!


      и пенальти, и удаление весьма и весьма спорные(((

      А вот Жулиано молодец... единственное светлое в игре зенита)))Удачи парню

      3
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      Рейтинг: +673

      life85 13 августа 2016, 01:04

      А когда же ты свой характер проявишь?

      0
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 13 августа 2016, 00:46

      Да нет Саша здесь не характер, здесь хорошо заплатили козлу со свистком.

      6
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 августа 2016, 00:11

      Хорошо что на ногах Саша стоять не может после касания другим игроком

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 августа 2016, 23:52

      обосретесь же в ЛЕ как пить дать, там же судья "характер" так не будет проявлять, чтобы и удалить игрока за то что ему на ногу наступили, да пенальти назначить за руку на плече.
      Поэтому в Европе у нас никто ничего выиграть путевого не может, так как без заряженных судей даже 10-рых обыграть не могут.

      5
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 12 августа 2016, 23:50

      Если по чеснаку ,то Шурик матч отыграл неплохо. Проделал большое количество работы как в атаке ,так и в обороне . Удачно действовал в отборе мяча. Защитники за ним явно не успевали.Жаль только не забил.Его минусом разве ,что можно назвать не всегда правильный выбор позиции при атаки.Ростов смотрелся довольно таки неплохо. Удаление сыграло свою роль.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 августа 2016, 23:22

      Если это ваш характер-то ФУ..........................мерзость одна.

      3
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      Рейтинг: +47

      майкл 12 августа 2016, 23:10

      Интересно а шампанское почем на Петровской арене?

      1
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > майкл 12 августа 2016, 23:52

      Точно, дешевле чем в Монако :))))

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