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    Мутко: «Сложно совмещать должности, но я буду делать все, чтобы ЧМ-2018 прошел успешно»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко отреагировал на слова бывшего наставника сборной России Валерия Газзаева, который сегодня зарегистрировал свою кандидатуру на выборах в президенты РФС.

    «Валерий Газзаев сказал, что он фаворит? Значит, я второй. Конкуренция всегда повышает результаты. Хотелось бы, чтобы с этими идеями, которые сейчас звучат, пришли год назад. Свои шансы на победу в предстоящих выборах президента РФС расцениваю как нормальные. Долго раздумывал, выдвигаться или нет. Мне крайне сложно совмещать, но впереди 2018 год, я буду делать все, чтобы чемпионат мира у нас прошел успешно.

    Понимаю, что сейчас у нас попытаются отобрать чемпионат мира. Но я этого не боюсь. Убежден, что нет никаких оснований этого сделать. Этот турнир мы проводим в первую очередь для своей страны. За это время мы построим и реконструируем 13 аэропортов, с нуля создадим футбольные поля, дороги, развязки. Мы приглашаем весь мир приехать и увидеть новую Россию», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2016 19:45
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 13 августа 2016, 04:36

      Если кто не понял...успешно,в понимании этого членойда, это обосраться так,чтоб над нами смеялись все,кто в принципе может смеяться.

      0
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 13 августа 2016, 00:07

      Мутко вредитель российского спорта, и особенно футбола .

      0
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      Рейтинг: +20

      Mister Best 12 августа 2016, 22:19

      ПРИ КОММУНИСТАХ УЖЕ БЫ ЛЕС ВАЛИЛ...СКОТИНА!!!

      1
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      Рейтинг: +74

      koka7751 12 августа 2016, 22:06

      Какая наглость!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 августа 2016, 22:06

      Продолжай и дальше утешать себя.

      1
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 12 августа 2016, 21:48

      А ему все мало... На два кресла ...опу отращивает?

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 12 августа 2016, 21:30

      А сколько деньжат не учтенных?

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 12 августа 2016, 21:17

      Ахаха!
      Леонтьич,да когда это тебя пугали такие трудности!

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      Рейтинг: +124

      z89 12 августа 2016, 20:48

      Одна зарплата хорошо, а две лучше)))

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      Рейтинг: +759

      sevsor 12 августа 2016, 20:32

      Господину Мутко сложно совмещать две должности. НО ДЛЯ БЛАГА СТРАНЫ(!!!),... он это сделает, совместит. так и быть...и заметьте, вторую должность он будет совмещать не претендуя ни на какое материальное вознаграждение))) Какое благородство!!!:))))

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