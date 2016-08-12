Тарасов: «Смена тренера? В «Локо» они почти каждый год меняются»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов не видит ничего страшного в том, что команда осталась без главного тренера перед матчем 3-го тура РФПЛ с «Тереком».

«У меня не было травмы. Не знаю, почему об этом сказал Черевченко на пресс-конференции после «Томи». Я удивился... Но не говорил на эту тему с Игорем Геннадьевичем. За мою карьеру я работал с 6-7 тренерами. В «Локо» они почти каждый год меняются. Так что к ситуации отношусь как профессионал. Надо готовиться к «Тереку», – сказал футболист.

Напомним, что на днях команду покинул наставник Игорь Черевченко.