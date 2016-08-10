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    Кириченко: «Бердыев назвал меня своим преемником в «Ростове»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко сообщил, что у него пока не было обстоятельного разговора с руководством команды.

    – Для меня достаточно неожиданно все произошедшее, я никак не ждал, что внезапно окажусь в роли исполняющего обязанности главного тренера. Мое мнение даже никто не спрашивал. Но будем работать, у нас впереди важные матчи – и «Зенит», и «Аякс».

    – Верно ли, что Бердыев именно вас хотел видеть своим преемником?

    – Такой разговор был, но он был один на один. Курбан Бекиевич действительно сказал, что видит меня в этой роли. Но решать руководству.

    – А что говорит руководство?

    – Пока ничего, за эти два дня никаких разговоров о будущем с руководством клуба не было. Тренерский штаб продолжает работать, но мы ничего не знаем о своем будущем.

    – Известно ли, кто из игроков покинет команду?

    – Слухи не могу комментировать. Я сейчас исполняю обязанности главного, а потому не прислушиваюсь к разговорам игроков. Наверное, они что-то между собой и говорят.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2016 18:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 10 августа 2016, 20:49

      Приемлемый вариант.Удачи "Ростову"!!!

      1
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      Рейтинг: +17753

      ilichkadr 10 августа 2016, 20:47

      Кириченко справится. Воспитанник Андреева и ученик Бердыева. Вперед, Дима, видим, что не осрамишь Дон-батюшку!

      1
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      Рейтинг: +76

      takca 10 августа 2016, 20:33

      Игрок был хороший. Теперь удачи на новом поприще.

      2
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      Рейтинг: +210

      castromen 10 августа 2016, 19:41

      Почему-то верится Диме. Будем поддерживать.Удачи!!!

      4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 августа 2016, 19:26

      Достойный преемник! Удачи Дмитрию и Ростову!!

      4
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