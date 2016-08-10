Азмун дисквалифицирован на два матча

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун получил дисквалификацию на два матча за удар полузащитника «Урала» Артема Фидлера в матче 2-го тура Премьер-лиги. Такое решение на своем заседании принял КДК РФС.

«Мы посмотрели видеозапись эпизода, на заседании был сам Азмун с переводчиком и второй судья. Он сказал, что сам видел этот эпизод и сообщил Федотову, главному арбитру. Запись четко показывает нарушение правил. Со стороны футболиста «Урала» Артема Фидлера была провокация. Он толкнул его в плечо и наступил на ногу, травмированную в матче с «Андерлехтом», и он не сдержался. Азмун сказал, что осознал неправомерность действия, раскаялся в содеянном, извинился перед Фидлером, судьей, болельщиками и гарантировал, что больше так не сделает. Он получил дисквалификацию на 2 матча: автоматическая дисквалификация и дополнительная», – заявил глава КДК Артур Григорьянц.