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Азмун дисквалифицирован на два матча

10 августа 2016, 17:11
12

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун получил дисквалификацию на два матча за удар полузащитника «Урала» Артема Фидлера в матче 2-го тура Премьер-лиги. Такое решение на своем заседании принял КДК РФС.

«Мы посмотрели видеозапись эпизода, на заседании был сам Азмун с переводчиком и второй судья. Он сказал, что сам видел этот эпизод и сообщил Федотову, главному арбитру. Запись четко показывает нарушение правил. Со стороны футболиста «Урала» Артема Фидлера была провокация. Он толкнул его в плечо и наступил на ногу, травмированную в матче с «Андерлехтом», и он не сдержался. Азмун сказал, что осознал неправомерность действия, раскаялся в содеянном, извинился перед Фидлером, судьей, болельщиками и гарантировал, что больше так не сделает. Он получил дисквалификацию на 2 матча: автоматическая дисквалификация и дополнительная», – заявил глава КДК Артур Григорьянц.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Урал Азмун Сердар
Комментарии (12)
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Aztec58
1470838442
Григорьянца - в Армавир!
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Димон Панкер
1470838660
А Фидлеру за откровенную провокацию, значит, совсем ничего? Интересная позиция.
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Владимир С
1470839097
привет
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FanatSerj
1470839605
А за провокацию значит нет наказания? хороший пример на будущее!
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slavа0508
1470839884
Парни а чего хотели мы ведь провинция
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PNZ1985
1470840279
Бухаров - настало твое время!
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Kos77
1470840395
Бомжам повезло, могут отскочить Гы-гы-гы
Ответить
Cobold
1470841963
В КДК гандоны одни!
Ответить
Томь вперёд
1470848435
Я в шоке! А за откровенную провокацию РФС теперь значит по головке гладит!?
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maxon1256
1470892915
а скоро еще два года схлопочет за 2 контракта. по делом
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