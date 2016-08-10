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    Чугайнов: «Мне не нравится программа Газзаева»

    Мастер спорта СССР, пятикратный обладатель Кубка России Игорь Чугайнов признался, что ему не нравится программа Валерия Газзаева, согласно которой следует упразднить вторую лигу.

    «Мне не нравится программа Газзаева Валерия Георгиевича, объясню почему. Как говорится в его программе: с одной стороны, мы должны заботиться о наших молодых футболистах и тут же, в этой же программе, уничтожение второй лиги как профессионального субъекта. Если мы вспомним: Игнашевич, Широков, да тот же Дзагоев – играли во второй лиге. Если бы ее не было, мы бы их не увидели. Так вот, получается, что с одной стороны мы должны заботиться о молодых и уничтожаем их рабочие места, отнимаем у них возможность играть, ну не все же сразу раскрываются, дайте возможность ребятам хотя бы на уровне второй лиги попытаться, все-таки, добиться того, к чему они стремились», – сказал Чугайнов.

    Источник: Спорт FM

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    10.08.2016 11:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 10 августа 2016, 19:45

      в исландии вообще нет профессионального футбола.Все кто может хорошо играть играют за рубежом

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 10 августа 2016, 13:25

      У Мутька вообще программы нет

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 10 августа 2016, 12:53

      Вредительством от Газзаева попахивает. Левоводочный чемпион,млинн ,Алания. Такое ляпнуть и в таком возрасте! Как лишить массу российских городов живого футбола? Почему Ульяновск,Пенза,Рязань,Смоленск,Кострома,Владимир и другие славные русские города, должны по твоей указке,усатая рожа,смотреть по монитору ,как в других городах играют?

      3
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 10 августа 2016, 12:32

      Лучше восстановите турнир Кожаный мяч

      4
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 10 августа 2016, 11:24

      У него идея неплохая, вот насчет первого дивизиона только бред

      0
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