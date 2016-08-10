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Черевченко недоволен зарплатой и селекцией в «Локомотиве»

10 августа 2016, 06:08
8

Судьба наставника «Локомотива» Игоря Черевченко может решиться в среду, 10 августа. Специалист недоволен условиями работы в московском клубе, что вынудило его принять решение подать в отставку с занимаемой должности.

Кроме того, Черевченко является одним из самых низкооплачиваемых наставников в чемпионате России. Его годовой оклад составляет около 400 тысяч евро. Еще одним пунктом недовольства тренера является слабая селекционная политика «Локомотива».

Черевченко возглавил московский клуб в мае 2015 года и выиграл с командой Кубок России. В прошлом розыгрыше Премьер-лиги «Локо» занял шестое место.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Черевченко Игорь
Комментарии (8)
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VITPO
1470800808
Значит варианты есть.
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vladimir-7
1470808961
Пора всем тренерам и игрокам привыкать ещё к меньшим зарплатам, чем 400 тысяч евро в год. Зарплата у них должна быть сравнима с заводскими зарплатами, например мастера или старшего мастера в цехе. А у игроков как у токаря, слесаря или фрезеровщика. И вкалывать по 8 часов каждый день.
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STatham
1470810884
Давайте там решайте сегодня, 10 числа и Игоря снова в строй. И Палыча не забудьте взять на должность повыше. Пусть рулит Локомотивом.
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bumer_moscow
1470811075
Если это правда, то он упал в моих глазах.
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nemolod
1470811387
На его место да с такой нехилой зарплатой,которая еще и платится вовремя,уже как минимум человек пять уже хотят тренировать! А насчет селекции-пока главные тренеры не начнут плотно работать с тренерами дубля и наигрывать оттуда игроков для основы,никакая покупка не заменит игры целой команды,пример того же Бедыева,не со звездами же в прошлом сезоне Ростов шел в лидерах!
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Andrew01
1470816485
Быть недовольным зарплатой могу быть я, получая 20 тыс. рублей в месяц, а он пусть идет нах.... За год заработал столько, сколько мне за 140 лет не заработать, унего это только оклад + еще и премиальные.... Зажрались все в футболе, надо как в советское время, что бы они числились на заводах и получали максимум 3ой оклад, тогда и играть начнут наверное за премии....
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