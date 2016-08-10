Черевченко недоволен зарплатой и селекцией в «Локомотиве»

Судьба наставника «Локомотива» Игоря Черевченко может решиться в среду, 10 августа. Специалист недоволен условиями работы в московском клубе, что вынудило его принять решение подать в отставку с занимаемой должности.

Кроме того, Черевченко является одним из самых низкооплачиваемых наставников в чемпионате России. Его годовой оклад составляет около 400 тысяч евро. Еще одним пунктом недовольства тренера является слабая селекционная политика «Локомотива».

Черевченко возглавил московский клуб в мае 2015 года и выиграл с командой Кубок России. В прошлом розыгрыше Премьер-лиги «Локо» занял шестое место.