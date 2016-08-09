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    Билялетдинов: «Семин может возглавить «Локомотив»

    Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов выразил уверенность, что московский «Локомотив» может возглавить Юрий Семин. Напомним, вчера стало известно, что Игорь Черевченко подал в отставку.

    «Не вижу оснований у Черевченко для ухода в отставку. Напрашивается мысль, что это связано с уходом Смородской, но он отдал «Локомотиву» больше времени, чем Ольга Юрьевна, поэтому я не стал бы связывать два этих события.

    Если Карпин действительно возглавит «Локомотив», то он будет стремиться преподнести что-то своe в игру клуба. Не могу сравнить его с Черевченко: у каждого тренера своe видение, свои сильные и слабые стороны.

    В качестве нового наставника «Локомотива» напрашивается фамилия Сeмина. Говорят, что дважды в одну реку не входят, но Юрий Павлович уходил, возвращался и каждый раз не по собственному желанию. Думаю, его кандидатура всплывает в обсуждении среди руководства, к тому же болельщики положительно восприняли бы его возвращение. Так что Сeмин – один из главных кандидатов», – сказал специалист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.08.2016 15:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 10 августа 2016, 08:58

      Бил решил о себе напомнить,так скромненько.

      0
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      Рейтинг: +186

      STatham 9 августа 2016, 21:12

      Игорь вернись. Юрий Палыч - в ген диры

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 августа 2016, 18:18

      Беспонтовый вариант, ага, при всём уважении к тренерскому прошлому Шпалыча.

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