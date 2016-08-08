Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера: «Игроки «Спартака» выполнили мою установку»

    Тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился своими впечатлениями от матча против «Крыльев Советов» (1:0).

    – Первый тайм мы сыграли хорошо. Создавали много возможностей. У нас было только три дня, чтобы подготовиться под моим руководством. И мне очень понравилось, что морально футболисты выглядели хорошо, проделали солидную работу. Они выполнили то, над чем мы трудились на тренировках. Хочу, чтобы команда всегда боролась до конца. Самое главное – создавать голевые моменты! Мы будем работать, чтобы создавать их. Нелегко играть с командой, которая так плотно обороняется. Мы провели хороший матч, ребята выполнили то, что я от них просил. Знаем, что нам еще предстоит много работы в дальнейшем, улучшать игру и физическую подготовку. Потому что футбол – большой труд. Чтобы побеждать, нужно бегать больше, чем другие.

    – Испытывали ли вы давление, когда выводили «Спартак» – такой большой клуб? И что значил ваш жест на 85-й трибуне, когда вы попросили у публики поддержку?

    – Я просто хотел, чтобы болельщики помогли нам завершить этот матч победой. Хотел получить дополнительный стимул для игроков. А давление – да, конечно же, присутствует. Я был очень взволнован, у меня было всего два дня, чтобы подготовить команду к матчу. С одной стороны – я был спокоен, потому что видел, что ребята были готовы биться, ощущал их настрой.

    – Вы сказали, что у вас было всего два дня. Что-то меняли в подготовке по сравнению с работой Дмитрия Аленичева? В составе, в тактике?

    – Я – итальянский тренер, и в нашей стране мы работаем, прежде всего, над тактикой. Для нас самое главное – организовать хорошо игру. Где все игроки будут значить, что им нужно делать. Именно поэтому хочу сказать спасибо футболистам – они справились и выполнили нашу установку. Рад за их выступление.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2016 22:13
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +134

      илья 009 9 августа 2016, 00:13

      Посмотрим, что будет дальше. С победой, нервной, но победой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      илья 009 9 августа 2016, 00:12

      Аленичев игру поставил, а Каррера сливки снимает. За два дня команда не строится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Kareon 8 августа 2016, 23:18

      Если он что то менял в тренировках значит аленичев что не так делал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Kareon 8 августа 2016, 23:17

      Нужно каррерк оставлять

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      FCQ 8 августа 2016, 23:12

      Хорошо сыграли хотелось бы чтоб остался главным

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 8 августа 2016, 23:07

      Я за Карреру. Бердыев уже предал Ростов. В важный момент и Спартак предаст!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > bafor 8 августа 2016, 23:34

      Работать за бесплатно это предательство?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл > bafor 9 августа 2016, 00:11

      он дал результат.а за это надо платить.контракт для всех един.гастарбайтеры и-то за спасибо не работают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 августа 2016, 23:04

      Ну, спасибо игрокам и тебе тоже.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +578

      lNeTl 8 августа 2016, 23:03

      Это только начало,у Спартака пока-что только слабые соперники попадаются,посмотрим,что будет дальше...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      Warrior God 8 августа 2016, 22:47

      Надо оставлять его,Бердыев пусть сборную поднимает нашу.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл > Warrior God 9 августа 2016, 00:07

      да.по сути только бердыев из этого дерьма сборную за уши может вытащить.полностью согласен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 августа 2016, 22:18

      прям как кашпировский...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11