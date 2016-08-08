Калачев: «Ростов» хотел в этом сезоне доказать, что второе место не случайность»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев назвал уход главного тренера Курбана Бердыева из команды – непростой ситуацией.

– Каково теперь тренироваться без Бердыева?

– Что тут сказать... Непростая ситуация. Мы вместе отработали полтора года. Наверное, в первую очередь благодаря Курбану Бекиичу добились таких результатов. Сейчас очень грустно. Все-таки у футболистов и тренеров были другие планы.

– Какие?

– Хотели в этом сезоне доказать, что второе место не случайность. Сейчас все ребята опустошенные. Нам, наверное, потребуется время, чтобы все переварить, пережить. У нас был очень сплоченный коллектив. Игроки и тренеры – как одна семья. Настроение нынче не на должном уровне, скажем так. При этом все понимали, что такое может произойти.

– Значит, заранее знали, что Бердыев уйдет?

– Нет. То заявление стало для нас неожиданностью. Как гром среди ясного неба. Понимали, что есть какие-то проблемы, но не предполагали, что он уйдет сейчас.