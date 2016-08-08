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    Кудряшов: «Наверное, Ростову не нужна команда Премьер-лиги»

    Защитник «Ростова» Федор Кудряшов поделился своим мнением о состоянии дел в донском клубе.

    «Посмотрите на стадион «Олимп-2». Он не проходит по 22 пунктам для матчей еврокубков. Нам говорят, что работа по его улучшению ведется. Зайдите в раздевалку: все как было изначально, так и осталось. Не понимаю, для кого мы играем.

    То же самое – про билетную программу. Ее нет. В прошлом сезоне на матче с любым соперником трибуны были заполнены. А сейчас из-за высоких цен на билеты не все болельщики могут прийти на игру.

    Наверное, в Ростове не нужна команда РФПЛ. Это мое мнение. Что будем делать? Спросите у руководства, что мы будем делать дальше. Сейчас у нас одна задача – тренироваться и играть. В общем, посмотрим», – заявил Кудряшов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.08.2016 01:35
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    Комментарии22
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      Рейтинг: -256

      balaton78 8 августа 2016, 16:41

      ЗА отставку Голубева https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#share

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      Рейтинг: +255

      aleksander 8 августа 2016, 13:08

      Жаль будет Ростов, если команда развалиться...

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      Рейтинг: +93

      Borz1 8 августа 2016, 11:35

      конец ростову

      -2
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 8 августа 2016, 10:08

      Игроков больше всего жалко

      2
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 8 августа 2016, 08:45

      100 % они и Бердыеву наобещали и ничего не сделали

      6
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      Рейтинг: +571

      RJM555 8 августа 2016, 08:35

      кудряшова в депутаты!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 8 августа 2016, 08:05

      Да

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 8 августа 2016, 07:00

      Все как в "совке". Большой начальник приказал, что бы в каждом регионе была команда, нагнули бизнес, обязали губеров. Они скрипя, нехотя подчинились( сам футбол и команда, это для них лишняя обуза). А тут неожиданно 2 место и ЛЧ, нужно еще денег влить. Но они не готовы, да и не нужно им этого, не нужен им футбол , не зарабатывают они с него. Они его содержат, только потому, что "Начальник" приказал, что бы своих постов не лишиться. Ни какой у нас не профессиональный футбол, у нас футбол по приказу "Начальника", поэтому, считаю, буковку "П" из РФПЛ, нужно убрать давно.

      11
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      Рейтинг: +281

      nem00700 > kykyi 8 августа 2016, 08:51

      П = Премьер- Причем тут профессионализм. Российская футбольная ПРЕМЬЕР-лига

      4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > nem00700 8 августа 2016, 10:20

      Имелось ввиду профессиональная, возможно, я ошибся в аббревиатуре.

      1
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      Рейтинг: +362

      sargassov 8 августа 2016, 06:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чего жаловаться? Кудряшов покажи себя в лиге, перейди куда нибудь в Твенте или Шемрок Роверс. У вас то как раз сейчас судьба покруче чем у Арсенала с Оренбургом

      -6
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      Рейтинг: +351

      simoron81 8 августа 2016, 04:35

      да рукодству области по ходу наплевать

      3
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