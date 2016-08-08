Кудряшов: «Наверное, Ростову не нужна команда Премьер-лиги»

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Защитник «Ростова» Федор Кудряшов поделился своим мнением о состоянии дел в донском клубе.
«Посмотрите на стадион «Олимп-2». Он не проходит по 22 пунктам для матчей еврокубков. Нам говорят, что работа по его улучшению ведется. Зайдите в раздевалку: все как было изначально, так и осталось. Не понимаю, для кого мы играем.
То же самое – про билетную программу. Ее нет. В прошлом сезоне на матче с любым соперником трибуны были заполнены. А сейчас из-за высоких цен на билеты не все болельщики могут прийти на игру.
Наверное, в Ростове не нужна команда РФПЛ. Это мое мнение. Что будем делать? Спросите у руководства, что мы будем делать дальше. Сейчас у нас одна задача – тренироваться и играть. В общем, посмотрим», – заявил Кудряшов.