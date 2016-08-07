Коломейцев: «Грустно попрощались со Смородской»

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о том, как президент клуба Ольга Смородская попрощалась с командой.

«Немного неожиданно было, что Смородская приехала на базу попрощаться. Слухи слухами, но все же. Грустно получилось. Я с ней вместе всего год поработал. В прошлом году тоже приезжала к нам и после неудачной серии, и после побед.

С новым руководством пока никаких контактов не было. В этом плане в полном неведении», – заявил Коломейцев.