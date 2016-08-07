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    Коломейцев: «Грустно попрощались со Смородской»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о том, как президент клуба Ольга Смородская попрощалась с командой.

    «Немного неожиданно было, что Смородская приехала на базу попрощаться. Слухи слухами, но все же. Грустно получилось. Я с ней вместе всего год поработал. В прошлом году тоже приезжала к нам и после неудачной серии, и после побед.

    С новым руководством пока никаких контактов не было. В этом плане в полном неведении», – заявил Коломейцев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.08.2016 23:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 8 августа 2016, 16:02

      Надо бы еще с половиной команды попрощаться за такую игру!

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 8 августа 2016, 15:26

      и чо? пустил скупую слезу на пышную Олькину грудь??? полегчало?

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 августа 2016, 09:00

      Ну, посмотрим как вы будите без О.Смородской.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 августа 2016, 08:31

      Не всем было грустно,не все-е-е-ем!

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 8 августа 2016, 08:17

      Всего год и уже загрустил.

      1
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 8 августа 2016, 00:55

      провалил тренер,а не игроки.Выпустил Хэнти,зачем?Игнатьев,зачем?

      0
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 8 августа 2016, 00:07

      не о руководстве надо думать, а о собственной игре! Последние полчаса просто провалили сегодня!!!

      3
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