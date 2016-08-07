Евдокимов: «С чемпионом страны все не может получаться, но «Оренбург» справлялся с ЦСКА»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал итог матча 2-го тура РФПЛ, в котором его команда потерпела поражение от ЦСКА – 0:1.

«Наверное, с чемпионом страны все и не может получаться. Все же у нас получалось в прошлом сезоне. В целом ребята выполнили установку на игру и справлялись с атаками ЦСКА. Но футболисты ЦСКА уж очень сильные индивидуально. Мы справлялись. У нас были хорошие контратаки, которые мы не доводили немножко до конца. Над этим будем работать», – сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш Футбол».