Ташуев: «Если Бердыев придет в «Спартак», то красно-белые будут бороться только за высокие места»

Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев поделился мнением о будущем Курбана Бердыева. Напомним, экс-наставник «Ростова» близок к тому, чтобы возглавить «Спартак» или сборную России.

«Если Бердыев придет в «Спартак», то красно-белые будут бороться только за высокие места. Говорить сразу о первом-втором месте неправильно. Для меня Бердыев – идеальная кандидатура для тренера сборной. Он отличный психолог, тактик, умный, понимающий развитие современного футбола. У него огромный опыт. И он был бы идеальным тренером сборной России», – сказал Ташуев.