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    Кучук и Карпин – претенденты на пост главного тренера «Ростова»

    Руководство «Ростова» рассматривает кандидатуры Валерия Карпина и Леонида Кучука на пост главного тренера донской команды. Напомним, ранее данную должность покинул Курбан Бердыев, который в ближайшее время может возглавить «Спартак» или сборную России.

    Последним местом работы Карпина был «Армавир», который он покинул в июне 2016 года. Кучук с 2014 по 2015 год возглавлял «Кубань».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2016 15:49
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +759

      sevsor 7 августа 2016, 21:46

      Упаси Господи "Ростов" от таких спецов как Карпин, он угробил армавирское "Торпедо", отравил в низшую лигу, куда ему ещё тренировать команду премьер лиги, угробит, без вариантов(((

      -2
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 7 августа 2016, 21:05

      У Ростова денег нет, а они Карпина пригласят??? Он в контракте сумму отката при расторжении пропишет 100 лямов $. Проиграет 10 матчей подряд и Ростов вообще исчезнит из футбола!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +208

      Kurp 7 августа 2016, 19:23

      Дмитрий Кириченко лучший вариант

      2
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      Рейтинг: -313

      Китaец 7 августа 2016, 18:26

      Да ну нахуй. Гамула веселее. Серьезно - Кириченко или Андреев. Но так как Андреев и Саввиди набьют друг другу ебальники при встречи, остается Кириченко. Ему и рулить. В пизду остальных.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 августа 2016, 17:09

      Дмитрия Кириченко нужно поставить главным тренером, опыт уже есть,
      надо доверять молодым и готовить их к ответственной тренерской
      работе. А эти все жучки Карпин, Кучук надоели всем со своим трудоустройством.

      4
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      Рейтинг: +1297

      compka 7 августа 2016, 16:58

      Кучук в случае чего смоется, не в первые уже, это не тот человек, кто готов взять на себя ответственность.

      А Карпин за микрофоном болтать умеет, а как тренер - слабенький

      3
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 7 августа 2016, 16:48

      Заменить Бердыева Карпиным это верх идиотизма, вряд ли

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 7 августа 2016, 16:43

      Карпина в Ростов

      -1
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 7 августа 2016, 16:29

      Давайте Валеру хоть интервью будем весёлые слушать ))))

      3
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 7 августа 2016, 16:12

      Нах нам Валера не нужен...

      -3
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