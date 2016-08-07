Кучук и Карпин – претенденты на пост главного тренера «Ростова»

Руководство «Ростова» рассматривает кандидатуры Валерия Карпина и Леонида Кучука на пост главного тренера донской команды. Напомним, ранее данную должность покинул Курбан Бердыев, который в ближайшее время может возглавить «Спартак» или сборную России.

Последним местом работы Карпина был «Армавир», который он покинул в июне 2016 года. Кучук с 2014 по 2015 год возглавлял «Кубань».