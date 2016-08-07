Непомнящему сегодня исполняется 73 года

С днём рождения,ТРЕНЕР !
Сегодня отечественному специалисту Валерию Непомнящему исполняется 73 года. Тренер заявил о себе на весь футбольный мир на ЧМ-1990, когда руководимая им сборная Камеруна добралась до четвертьфинальной стадии.
Сегодня отечественному специалисту Валерию Непомнящему исполняется 73 года. Тренер заявил о себе на весь футбольный мир на ЧМ-1990, когда руководимая им сборная Камеруна добралась до четвертьфинальной стадии.
С днём рождения,ТРЕНЕР !
Очень хороший тренер.Главное здоровья ,остальное само будет)Клуб бы ему еще возглавить)
Здоровья!!!