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    Непомнящему сегодня исполняется 73 года

    Сегодня отечественному специалисту Валерию Непомнящему исполняется 73 года. Тренер заявил о себе на весь футбольный мир на ЧМ-1990, когда руководимая им сборная Камеруна добралась до четвертьфинальной стадии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2016 10:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 августа 2016, 14:43

      С днём рождения,ТРЕНЕР !

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      Рейтинг: +44

      Keeper161 7 августа 2016, 12:02

      Очень хороший тренер.Главное здоровья ,остальное само будет)Клуб бы ему еще возглавить)

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 7 августа 2016, 10:55

      Здоровья!!!

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