Кварцяный: «Я дикарь? Всегда буду таким»

Главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный после матча со «Сталью» (0:1) в 3-м туре УПЛ заявил, что ждет от своих игроков более качественного футбола.

«Почему я кричал в раздевалке? Подслушивать раздевалку не надо, я у вас ничего не подслушивал. Они к этому привыкли. Они молодые ребята, им трудно, хочется, чтобы они играли квалифицированно, и поэтому я стараюсь им подсказывать.

Сегодня никто правильно не сыграл. Хотя есть и позитив. Эти ребята выплывут года через два-три. Они умеют больше, чем показывают на поле. Но, конечно, есть мандраж. Я хочу от них большего. Они друг на друга надеются, но лидера нет. Ждем, когда появится лидер. Хотелось более качественного футбола и чтобы ребята смелее работали с мячом. Я им разрешаю на скорости обыгрывать, но они об этом забывают. Я их понимаю, но не могу давать поблажки из-за того, что им 17-18 лет. Надо уметь уже по-мужски все воспринимать. Талант у них есть, небольшой, но и он может развиться.

Даже при такой игре, мог быть и ничейный результат, если бы реализовали свои моменты. Но мы этого не заслужили. Старались работать насколько были силы. Я не думаю и не переживаю о том, обижаются ли на меня игроки. Мое дело говорить им правду. Они должны видеть проблему, реагировать на замечания, меняться. Вам кажется, что я какой-то дикарь? Я всегда таким буду», – заявил Кварцяный в эфире канала «Футбол 2».