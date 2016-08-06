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Эредивизи. ПСВ стартовал с победы над «Утрехтом» и другие результаты

6 августа 2016, 23:55

В 1-м туре Эредивизи ПСВ на выезде обыграл «Утрехт» со счетом 2:1.

С тем же счетом «Экселсиор» был сильнее «Твенте». «Витесс» разгромил «Виллем II», а «АДО Ден Хааг» в сухую обыграл «Гоу Эхед Иглс».

Чемпионат Голландии. Эредивизи. 1-й тур

АДО Ден Хааг – Гоу Эхед Иглс – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хавернар, 16 (с пенальти); 2:0 – Хавенар, 70; 3:0 – Эбуэхи, 82.

Твенте – Экселсиор – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Вермелен, 13; 0:2 – Овусу, 61; 1:2 – Остервейк, 82.

Утрехт – ПСВ – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Халлер, 16; 1:1 – Проппер, 61; 1:2 – Перейро, 80.

Виллем II – Витесс – 1:4 (0:4)

Голы: 0:1 – ван Волфсвинкел, 21; 0:2 – Лампру, 30 (в свои ворота); 0:3 – Натан, 37; 0:4 – Натан, 39; 1:4 – Сол, 54.

Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие ПСВ
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