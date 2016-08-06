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ФНЛ. «Динамо» разгромило «Волгарь» и другие результаты

6 августа 2016, 20:53
8

«Динамо» разгромило «Волгарь» в 6-м туре ФНЛ со счетом 5:0. Голы в этом матче на счету Бечирая, Кузьмина, Панченко, Зотова и Темникова.

Также сегодня «Кубань» проиграла «Волгарю», «Тосно» обыграл «Сокол», «Шинник» разгромил «Спартак-2», а «Балтика» и «Зенит-2» сыграли вничью.

Первенство ФНЛ. 6-й тур

Балтика (Калининград) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 0:0 (0:0)

Динамо (Москва) – Волгарь (Астрахань) – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бечирай, 45; 2:0 – Кузьмин, 61; 3:0 – Панченко, 74; 4:0 – Зотов, 74; 5:0 – Темников, 88.

Кубань (Краснодар) – СКА-Хабаровск – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Лескано, 4; 0:2 – Карасев, 38.

Сокол (Саратов) – Тосно (Московская область) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дугалич, 12; 0:2 – Тетрашвили, 59; 1:2 – Перченок, 66.

Шинник (Ярославль) – Спартак-2 (Москва) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Султонов, 33; 2:0 – Лаук, 50; 3:0 – Низамутдинов, 86; 4:0 – Митасов, 90.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Волгарь
Комментарии (8)
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d_joker
1470506663
Вот блин бедный Волгарь!!!
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Ral13
1470507008
«Динамо» разгромило «Волгарь» Также сегодня «Кубань» проиграла «Волгарю», Что,У нас 2 команды "Волгарь"?
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Бабушка Онопкo
1470510224
Кубань д.авно на палочке
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Алания ни кому продавал
1470510550
6 тур времени в после Динамо упал.
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Maxim Nik
1470513139
Шинник молодцы. Богатые клубы заметьте игроков Шинника и предложите им работу. А то они с голоду помрут.
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Александр ЗА
1470515803
Да
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Polilux
1470521860
С победой ! Но дальше будет сложнее.
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Ден 781
1470534854
Молодцы Динамики ! Ждём возвращения вашего !
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