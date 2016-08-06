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    Юран: «Бердыев? Пора уже «Спартаку» становиться чемпионами и попадать в Лигу чемпионов»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Юран поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака» наставника «Ростова» Курбана Бердыева. Напомним, ранее данную должность покинул Дмитрий Аленичев.

    «Меня это не удивило. Во-первых, потому что были предварительно переговоры с Бердыевым. Во-вторых, тренер доказал своей работой, что может добиваться максимальных целей. Я думаю, «Спартак» от этого теперь только выиграет. Пора уже им становиться чемпионами и попасть в Лигу чемпионов», – сказал Юран.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.08.2016 13:01
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +20

      kudrin 6 августа 2016, 22:31

      Уй Вам, а не лига чемпионов! Ни 1 места в чемпионате, ни выхода в еврокубки!
      Думаете миллионы людей поддерживают переход Пердыева?

      0
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 6 августа 2016, 15:18

      Спартак средняя командочка с хорошим музеем))))Всем ходить в музей и вспоминать молодость)))

      2
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      Рейтинг: +17752

      ilichkadr 6 августа 2016, 14:56

      Не будет Бердыева в Спартаке. Очередная утка. Придет варяг, наберет очередных посредственных легионеров и до свидания спартаковская молодежь........

      1
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      Рейтинг: +709

      monser08 6 августа 2016, 14:37

      Ага , в ЛЧ хрюндели уже давно не позорились

      0
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      Рейтинг: +255

      aleksander 6 августа 2016, 14:19

      А толку то????

      -3
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      Рейтинг: +26

      MAE 6 августа 2016, 14:11

      Папа ,спартак станенет чемпионом? Нет сынок ,это- фантастика.

      0
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      Рейтинг: +12

      ded-Boris30 6 августа 2016, 14:07

      По приходе Бердыева в "Спартак" молодежи,которую стали подтягивать к основе:Кутьину,Кутепову,Мелкадзе,Зуеву и прочим,нужно будет перестать мечтать о ней (основе),ибо Бердыев не умеет работать с молодежью,ему плевать на молодых воспитанников клуба. Так было,так есть и так будет.

      -2
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      Рейтинг: +30

      Ростов1930 6 августа 2016, 13:43

      Если это так как все пишут, тот позор Спартаку и позор Бердыеву. Время покажет, Бердыев нашепчет и спартачей сразу появятся крылья? Ещё посмотрим, но конечно жаль, что команда верила в него и старалась, он предал ребят. Деньги делают всё, совести и чести уже давно нет, во всяком случае в футболе, всё, буквально всё продаётся и всё покупается. Жаль...

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Ростов1930 6 августа 2016, 13:47

      А где был Ростов до Бердыева? В Спартаке у него будут ресурсы,успеют купить тех,кто ему нужен в это трансферное окно. В первый сезон конечно будет сложно взять чемпионство, но потом все возможно. Почему позор?Кто предал? Я в клубе не нахожусь,как и ты и мы не знаем какая там ситуация.Если еще не все выплатили за прошлый сезон,то кто виноват? Бесит,когда такое пишут.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Pro100Kid 6 августа 2016, 14:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кто виноват?Власть,блин,виновата,которая опустила рубль(все контракты в долларах),которая гробит экономику(просто денег нет),поэтому и нет налогов.Виновата в том,что на местах не остаётся денег(самый собираемый налог НДС забирает центр)даже на футбольную команду.А точнее,виноваты те,кто выбрал эту власть.

      -4
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      Рейтинг: +75

      Pirboy71 > Ростов1930 6 августа 2016, 14:48

      Друг ты не прав, это верхушка предал и кинуть его хотят, нет денег и нет игроков, в итоге результат будет ноль (Он не выгоден не губернатору и не спонсорам). Всем Бекиевич как кость в горле. Вернул зарплату работникам и футболистам Ростова, ему за это большое СПАСИБО и удачи в Спартаке если конечно уйдет.

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 августа 2016, 13:42

      Ну попадёт Спартак в лч, и что? Может, лучше не позорить славное имя Спартака и страны на всю Европу? Пусть дома сидят - до заграницы не доросли ещё

      -2
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      Рейтинг: +70

      макс438 6 августа 2016, 13:28

      Бердыев никому не дает покоя

      1
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