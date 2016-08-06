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  • Капелло и Манчини – кандидаты на пост наставника «Спартака»

Капелло и Манчини – кандидаты на пост наставника «Спартака»

6 августа 2016, 09:30
30

Итальянские специалисты Фабио Капелло и Роберто Манчини претендуют на пост главного тренера «Спартака». Об этом сообщил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

«В пятницу днем, когда стало известно об уходе Аленичева, пришла смс от итальянских друзей. С новостью о Капелло в «Спартаке» и пятью восклицательными знаками. От человека, близкого к бывшему тренеру сборной. Я не поленился, позвонил в клуб и услышал на правах анонимности слух о Манчини. Исходящий из клуба. Перезвонил в Италию и там мне сказали, что тренер, некогда подписавший контракт с РФС, но так и не доехавший до России, вскоре уходит из «Интера» и хочет покинуть страну, поскольку в его личной жизни тоже большие перемены.

Поверить в оба варианта было непросто. С одной стороны, Капелло прекрасно знал российский футбол, в том числе молодых игроков. С другой он выбирал себе последний клуб в карьере, и «Спартак» вряд ли выглядел для мэтра идеальным вариантом. Манчини был молод и уже давно не возражал против переезда в Россию, но получалось, что в чужой незнакомой стране он оказывался на два года без Лиги чемпионов. Как минимум. Почему на два? Поверить, что он с ходу в дебютном сезоне произведет фурор с командой, не обученной играть в обороне… Это было сложно», – сообщил Казаков.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Казаков Илья Манчини Роберто Капелло Фабио
Комментарии (30)
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acer2003
1470465586
Уже спрогнозировать, что Спартак через два года в ЛЧ ? Фантасты
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justozavr
1470466321
Все лиж бы написать! Какой чуши не услышишь
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Sanches 1204
1470466695
Интересно,мне одному кажется,что не в тренере дело?Сколько их поменялось уже после Романцева,а на выходе ноль.
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alp
1470468545
Они ж бердыя уже наняли.
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Диктор
1470468874
Интересно а Клоппа и Гвардиолы в этом списке нет? Достали уже раздувать эту проблему.
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Gazelvagen877
1470469929
Бердыев и все ни кто не нужен.атака вроде есть и неплохая,хромает реализация.нет и не было защиты,а Бикеевич практикует автобус.с ним спартак как минимум в 3ке стабильно.еще и Азмун с Баштушем придут
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Томь вперёд
1470470191
Очередная утка!
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Vladimir2308
1470470485
уткин ушел а утки остались!!!
Ответить
Atom2020
1470472269
Какая Капелла??? ... Какое Манчини??? ... Одного с позором пнули из сборной России ... второй вообще наверно не знает, что в России в футбол играют ... как-то не верится в такие новости ...
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arni3
1470476957
Уже согласован 2х летний контракт с бердын курбаевым!!!))) Удачи, чо!!!)
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