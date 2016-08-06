Капелло и Манчини – кандидаты на пост наставника «Спартака»

Итальянские специалисты Фабио Капелло и Роберто Манчини претендуют на пост главного тренера «Спартака». Об этом сообщил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

«В пятницу днем, когда стало известно об уходе Аленичева, пришла смс от итальянских друзей. С новостью о Капелло в «Спартаке» и пятью восклицательными знаками. От человека, близкого к бывшему тренеру сборной. Я не поленился, позвонил в клуб и услышал на правах анонимности слух о Манчини. Исходящий из клуба. Перезвонил в Италию и там мне сказали, что тренер, некогда подписавший контракт с РФС, но так и не доехавший до России, вскоре уходит из «Интера» и хочет покинуть страну, поскольку в его личной жизни тоже большие перемены.

Поверить в оба варианта было непросто. С одной стороны, Капелло прекрасно знал российский футбол, в том числе молодых игроков. С другой он выбирал себе последний клуб в карьере, и «Спартак» вряд ли выглядел для мэтра идеальным вариантом. Манчини был молод и уже давно не возражал против переезда в Россию, но получалось, что в чужой незнакомой стране он оказывался на два года без Лиги чемпионов. Как минимум. Почему на два? Поверить, что он с ходу в дебютном сезоне произведет фурор с командой, не обученной играть в обороне… Это было сложно», – сообщил Казаков.