Феллер: «Байер» пока не может договориться с «Динамо» о трансфере Драговича»

Спортивный директор «Байера» Руди Феллер поделился информацией о ходе переговоров с «Динамо» относительно трансфера защитника Александара Драговича. Напомним, президент киевского клуба Игорь Суркис ранее отверг предложение «аптекарей» по австрийцу. По информации СМИ, бело-голубые намерено выручить от продажи 25-летнего игрока 15 миллионов евро.

«Временами бывает, что происходит срыв переговоров или в них наступает пауза. Наш интерес к Драговичу не пропал, однако мы пока очень далеки от достижения договоренности с киевским «Динамо», – сказал Феллер.