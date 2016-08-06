Колосков: «Спартаку» нужен тренер, который понимает, что этот клуб – национальное достояние»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что для него не стал неожиданностью уход Дмитрия Аленичева с поста главного тренера «Спартака». По его мнению, отставка могла случиться в любой момент. При этом бывший вице-президент ФИФА отметил, что красно-белым необходим тренер, понимающий значимость клуба в российском футболе.

«Я бы не сказал, что это неожиданная для меня новость. Я понимал, что Аленичев все время был на грани в «Спартаке». И в то время, когда принял команду, и в середине прошлого сезона, и в конце. Может быть, ему было пока рановато работать в «Спартаке».

Все мы рассчитывали, что в лице Аленичева появится один из российских тренеров, с которым будет связано будущее нашего футбола. У Димы есть все для этого. И богатое прошлое в качестве игрока, и характер. Я болел за него. Надеюсь, что у Аленичева все получится позже. Он показал, что умеет тренировать, задатки у него есть.

«Спартаку» нужен тот тренер, который сумеет реализовать то, о чем мечтают многие спартаковские поколения. «Спартак» – это не просто история. Это бренд российского футбола. Хотелось бы, чтобы все срослось в этом клубе: игроки, тренер, руководство, традиции, болельщики. Нужен тренер, который понимает роль и значимость «Спартака», что это –национальное достояние», – сказал Колосков.