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    Аршавин: «За три-четыре месяца в «Кайрате» обрел кайф от футбола»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал, что несмотря на вылет казахстанского клуба из Лиги Европы, а также мизерных шансах на победу в чемпионате, у него остается мотивация на сезон. Напомним, 35-летний хавбек перебрался в «Кайрат» из «Кубани» зимой нынешнего года. В текущем национальном первенстве он записал на свой счет шесть забитых мячей в 18 играх.

    «Мотивация? Просто хорошо играть. Я бы не оценивал сезон: хорошо или плохо. Мы можем побороться только за Кубок, хотя в принципе Кубок уже не будет чем-то сверхъестественным для «Кайрата», если он его выиграет. Даже будет трагедией, если не выиграем.

    Что касается меня, то я обрел кайф от футбола на данном этапе, за три-четыре месяца, которые провел здесь. Это ощущение дает мне чувство полета», – приводит слова Аршавина ProsportKz.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2016 22:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 19 августа 2016, 04:46

      "кайф от футбола без кубков и медалей" вот в принципе главное что я хотел подчеркнуть из интервью.

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      Рейтинг: +320

      ваавва 9 августа 2016, 02:30

      Понятно нихера не делаешь лежишь кайфуешь ,да бухаешь!Хренли тут лафа!

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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 6 августа 2016, 08:34

      лови момент

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