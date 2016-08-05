Панченко: «В ЦСКА я провел два незабываемых сезона, но теперь нужно выводить «Динамо» в РФПЛ»

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступающий в этом сезоне на правах аренды в «Динамо», подчеркнул, что опыт выступления за армейский клуб дал ему очень многое.

«В ЦСКА я провел два незабываемых сезона, и это, конечно, огромнейший опыт. Со мной рядом играли ребята, представляющие, кажется, более десяти сборных с разных уголков мира. Колоссальный опыт. Согласен, что играл не так много, но тренироваться тоже было полезно. Когда Акинфеев спас команду в концовке последнего матча прошлого сезона с «Рубином», это были неописуемые чувства. Игорь – молодец, спас нас в нужный момент. В принципе он всегда спасал.

Мы профессионалы, и настрой у меня всегда сумасшедший, потому что я не люблю проигрывать. Думаю, так скажет любой спортсмен. В принципе ФНЛ – это хороший турнир, главное сейчас – игровое время, и надо с «Динамо» выйти в Премьер-лигу», – сказал Панченко.