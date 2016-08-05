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    Шмаров о поражении «Спартака»: «Пешком отходили 89 минут, думали – «отскочат»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров дал свою оценку игре московского клуба. Напомним, что вчера москвичи вылетели из Лиги Европы, проиграв дома кипрскому АЕКу (0:1).

    – Грозный сообщил перед матчем, что на сто процентов уверен в победе «Спартака». У вас сомнения были?

    – Честно? Ни малейших! Я и сейчас считаю, что команды уровня АЕК «Спартак» проходить обязан. На Кипре могли выиграть, если бы бережнее распорядились моментами. Ну, а то, что было сегодня… Просто нет слов… Так в футбол играть нельзя! Люди хотят получать деньги, а не зарабатывать! Пешком отходили 89 минут, думали – «отскочат». Когда же петух клюнул, было поздно.

    В концовке Макеев вообще начал вдруг пожарить, на ровном месте карточку получил. Кого испугался-то? Киприотов?

    – Фернандо не пожарил?

    – Да у него все пасы – ближнему! Брака мало, но ведь почти не обостряет. Видно – пока не в оптимальных кондициях. Аленичев рассчитывает на Фернандо как на одного из лидеров в центре поля, поэтому дает возможность набрать форму через игры.

    – Хоть кого-то после такой игры можно похвалить?

    – Ещенко да Зобнина. Оба бились, старались. Радует, что у ребят горят глаза. Зобнин – перспективный мальчишка. Про Ещенко этого не скажешь – ему 32. Но физически готов неплохо.

    – Вы отметили Ещенко. Разве не на его совести гол Тричковски?

    – Ну зачем делать из парня козла отпущения? К пропущенному мячу приводит серия ошибок. В том эпизоде вся команда потеряла концентрацию.

    – Грозный считает, что «Спартак» в этом сезоне готов бороться за чемпионство. Разделяете оптимизм?

    – Нет. Я, конечно, желаю родной команде победы в каждом матче, но надо быть объективным: проблем у «Спартака» пока выше крыши. Если в тройку попадет – это уже будет огромный успех.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2016 07:32
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 5 августа 2016, 17:59

      выполз зашмараный эхспэрт оцэнки выдавать, сидело бы,молчало и не мычало...

      -3
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > koli4ka 5 августа 2016, 19:12

      А что он не прав что ли?

      3
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 5 августа 2016, 17:48

      Даже какой-то Шмаров хает Спартак, докатились мясные

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > roman230582 5 августа 2016, 20:31

      он не хает ! он даёт объективную оценку ! а алень психанул и ушёл !

      -1
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      Рейтинг: +91

      AloneStalker 5 августа 2016, 16:35

      Богом обиженные

      1
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      Рейтинг: +62

      NoN141 5 августа 2016, 15:26

      Финальный свисток! Это какое-то дежавю! Спартак в третий раз подряд вылетал из квалификационного раунда Лиги Европы после гостевой ничьи в первой игре. Сами виноваты красно-белые, которым надо было забивать самим. Вылетать от киприотского АЕКа – это позор!

      1
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      Рейтинг: +577

      yurdin 5 августа 2016, 13:26

      Ещенко и Зобнину от болельщиков Динамо 5+. Такая же задача стоит на чемп и Кубок России.

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      Рейтинг: +23

      arhi63 5 августа 2016, 12:16

      При чем тут Аленичев! Вдумайтесь! Игроки одни и те же а ляпов с этими игроками, но при разных тренеров было предостаточно!!! Вывод!? Нужно кончать заниматься ПАНИБРАТСТВОМ С ИГРОКАМИ, а ДРАТЬ с НИХ ТРИ ШКУРЫ, ЗА ТАКОЕ БАБЛО КОТОРОЕ ОНИ ЗАРАБАТЫВАЮТ! А НЕ УЛЫБАТЬСЯ С НИМИ НА ТРЕНИРОВКАХ! Только потом придет уважение к тренеру! Все как в армии: улыбаешься,обнимаешься, заискиваешь - тебе на плечи сядут и будет хочу не хочу и так выиграем сойдет, а если е..ть их как сивых меренов и спрашивать с них дисциплину, чтобы чувствовали железную руку, как Фергюсон не стеснялся в звезд бутсой залепить, тогда будет ТОЛК!!!

      0
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      Рейтинг: +114

      Wertalet 5 августа 2016, 12:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      к чему все эти громкие слова про то как Спартак безвольно проиграл...Я лично увидел одну из лучших игр за долгое время в исполнении красно-белых , но киприотам хватило 1-ой спартаковской ошибки что бы закончить игру победой...Если бы спартак играл против Аек так же как и против Арсенала в первом тайме они бы проиграли с более крупным счетом, а так игра получилась хорошей за исключением результата. Жаль не будет еврокубковой осени, но будем надеяться что все силы будут отданы на чемпионат и кубок страны...Удачи Дмитрию Анатольевичу в его не легком деле...

      -4
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      Рейтинг: +2855

      nemolod 5 августа 2016, 11:19

      Очень недостает команде такого футболиста как Валерий Шмаров! Какие голы он забивал со стандартов-закрученный мяч пролетал через стенку и точно влетал под перекладину! Почему сейчас в команде нет такого игрока?

      3
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      Рейтинг: +14

      sashabrat > nemolod 5 августа 2016, 20:25

      О, да! Какая команда была на стыке 80-90-х гг. Игорь Шалимов, Саша Мостовой, Василий Кульков, Валера Карпин. Молодые в лице Радченко и Бесчастных. А теперь roman230582 пишет "какой-то Шмаров..."

      1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 > sashabrat 6 августа 2016, 11:04

      согласен, хоть за Зенит болеею) но игроке у Спартака были отличные и играли, а не то что щас!!! обидно что достойный конкурент уже давно не конкурент, а так просто дерби и все...

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 5 августа 2016, 10:03

      Спартак в своём репертуаре..., да и многие свиньи хрюкающие в комментариях тоже...

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 5 августа 2016, 10:02

      Виноват ФЕДУН! На кол его!

      -1
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