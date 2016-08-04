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    У ЦСКА нет права выкупа Траоре

    Вице-президент «Монако»Вадим Васильев поделился подробностями аренды нападающего Ласина Траоре в ЦСКА.

    – Самая громкая недавняя трансферная сделка вашего клуба, связанная с Россией, – аренда форварда Ласина Траоре. Это было инициативой самого игрока, вашего клуба или московского?

    – ЦСКА. В Европе было несколько клубов, которые интересовались Траоре – остальные не из России. Мы между тем колебались, удерживать его у себя или отпустить. Но с учетом возвращения Фалькао и Жермена из аренд соответственно в «Челси» и «Ниццу», плюс наличия Вагнера Лава и Каррильо, мы видели, что в атаке у нас слишком много игроков. Это и склонило в пользу аренды.

    Думая о будущем Траоре, мы размышляли в первую очередь о том, чтобы найти для него правильный спортивный проект. Претендентов, повторяю, было несколько, но ЦСКА – чемпион России, клуб, который гарантированно будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов. Это был очень важный фактор на чаше весов. И для нас, и для него самого.

    Кроме того, это тот чемпионат, где Ласина и его возможности хорошо знают и который он знает. Там ему дадут ту возможность играть, которая, будем надеяться, в будущем принесет пользу и нам. Мы все решили, что ЦСКА – лучший для него вариант. Аренда – на целый сезон.

    – У ЦСКА есть опция по выкупу Траоре?

    – Нет. Но в случае интереса у ЦСКА, безусловно, будет преимущество на право его приобрести.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2016 20:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +840

      vovan55 5 августа 2016, 15:02

      да Ваня Лав был бы более к месту, почти родной...

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      Рейтинг: +840

      vovan55 5 августа 2016, 15:01

      а может это к лучшему...

      0
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 5 августа 2016, 02:53

      ну и что?не показал он ничего особенного ,вообще!не приживется и похуй!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 августа 2016, 20:33

      Лучше бы Вагнера Лава в аренду ЦСКА отдали... Скупердяи! Об Отечестве совсем не думают!

      1
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      Рейтинг: +5113

      hunta > cska-62 5 августа 2016, 10:11

      Вспомни "Брат-2", "Родина там, где жопа в тепле"...., поколение "пепси"....

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > hunta 5 августа 2016, 14:07

      Да, но и расклады бывают разные... И Родина при государственно-мыслящих правителях может некоторых любителей "пепси" отправить, например, в Магадан... Ну а климат на Колыме, насколько мне известно, с времён ГУЛАГа сильно не изменился... :-))))

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