Кривцов: «Янг Бойз» реализовал свои шансы»

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов отметил реализацию своих моментов соперником в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором донецкая команда уступила «Янг Бойз» по сумме двух встреч.

«Что сейчас на душе? Все плохо. Мы не прошли дальше. Обидное поражение, после которого тяжело что-то говорить. Были удары, но в футболе нужно еще попадать и забивать голы. Сегодня у нас это не получилось. Соперник же реализовал свои шансы, поэтому прошел дальше. У «Янг Бойз» вышли быстрые контратаки, в ходе которых мы не успели перестроиться. После второго гола у соперника появился кураж, они воспрянули духом, мы же, наоборот, подсели», – сказал Кривцов после матча.

Напомним, «Шахтер» уступил «Янг Бойз» со счетом 0:2 (пенальти – 2:4).