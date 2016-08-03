Бухаров и Азмун – в стартовом составе «Ростова» на матч с «Андерлехтом»

Стали известные стартовые составы «Ростова» и «Андерлехта» на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Напомним, первая встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Андерлехт»: Руф, Де Майо, Кипчиу, Аппиа, Н'Сакаля, Нуйтинк, Дефур, Силла, Тилеманс, Дендокер, Ханни.

«Ростов»: Джанаев, Терентьев, Новосельцев, Навас, Баштуш, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Бухаров, Азмун.

Ответный матч пройдет сегодня на стадионе «Констант Ванден Сток» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данной встречи.