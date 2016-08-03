Симонян: «Уверен, Чорлука бы принес немало пользы «Спартаку»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян уверен, что столичному «Спартаку» нужно любой ценой заполучить защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуку.

«Если «Спартак» подпишет Чорлуку, то этот трансфер можно будет назвать одной из самых успешных сделок клуба за последние несколько лет. Ведран Чорлука не просто так на протяжении нескольких сезонов является столпом обороны «Локомотива». В стане «железнодорожников» он уже давно доказал свою состоятельность. Хорошо проявляет себя хорватский защитник и в составе национальной команды, где также является лидером. Чорлуку смело можно назвать одним из лучших защитников всего российского чемпионата. Уверен, он бы принес немало пользы «Спартаку», – заявил Симонян.

Напомним, что переговоры по трансферу Чорлуки заморожены до 10 августа из-за смены руководства «Локомотива».