Измайлов пропустит около трех недель

Футбольный агент Паулу Барбоза, который представляет интересы полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова, не смог ответить на вопрос о серьезности травмы своего клиента, которую он получил в первом туре Премьер-лиги против «Томи» (3:0).

«Точной информации о сроках возвращения в строй Марата пока нет. Но не думаю, что травма очень серьезная. Скорее всего, он выбыл на две-три недели. Но еще предстоит обследование», – сказал Барбоза

Напомним, что у Измайлова предположительно небольшое растяжение задней поверхности бедра.