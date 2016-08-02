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Измайлов пропустит около трех недель

2 августа 2016, 15:55
3

Футбольный агент Паулу Барбоза, который представляет интересы полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова, не смог ответить на вопрос о серьезности травмы своего клиента, которую он получил в первом туре Премьер-лиги против «Томи» (3:0).

«Точной информации о сроках возвращения в строй Марата пока нет. Но не думаю, что травма очень серьезная. Скорее всего, он выбыл на две-три недели. Но еще предстоит обследование», – сказал Барбоза

Напомним, что у Измайлова предположительно небольшое растяжение задней поверхности бедра.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Измайлов Марат
Комментарии (3)
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Romantic2010
1470142745
Это норма.И сыграет максимум 10 матчей за сезон,включая сыгранный....О чем думали в Краснодаре)Хотя не спорю,очень техничный футболист,но...Стабильности увы,нет
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Dazdraper
1470147376
2-3 недели, так ушиб не большой.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1470153823
Увы, все больше склонен доверять словам Мышалова...
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