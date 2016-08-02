Орещук: «Погребняк тренируется с основным составом»

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил старт своей команды в сезоне, а также прокомментировал ситуацию вокруг форварда Павла Погребняка, который тренируется с основным составом.

– Недобрали в прошедших матчах минимум одной побед. Начали сезон неплохо, в домашних играх показываем зрелищный футбол. А вот на выезде победить пока не удается, в обороне действуем неплохо, но в атаке получается не все. Думаю, это связано с волнением, которое уйдет в ближайших турах.

– Панченко забил пять голов в пяти матчах. Удивлены таким показателем новичка?

– Откровением его результативность не стала. Был уверен, что Кирилл нам поможет. Когда менялись с ЦСКА футболистами, то настаивал именно на нем. Нам было предложено пять игроков на выбор, и Панченко в этом списке не было.

– Какова ситуация с Павлом Погребняком?

– Пока не хотелось бы комментировать. Он тренируется с основным составом, работает и полон сил, рвется в бой.