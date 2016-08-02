Бушманов: «Давыдов по игре был похож на того Давыдова, которого хочется видеть на поле»

Наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов расхвалил своих подопечных после победы над «Соколом» (3:2) в матче ФНЛ. Особое внимание специалист уделил игре Дениса Давыдова, отметившегося дублем и голевой передачей.

— Последние матчи с саратовцами получаются веселыми — со множеством голов. Например, в прошлом сезоне мы победили дома 4:3. А сегодня — 3:2. Первый тайм мы провели хорошо, отправили три мяча в ворота соперников и могли еще увеличить преимущество. Пропущенный гол в первой 45-минутке, конечно, расстроил. Ребята допустили ненужную ошибку.

После перерыва нам необходимо было забивать четвертый мяч, тогда игра успокоилась бы, мы просто доигрывали бы встречу. Но не сумели реализовать моменты и позволили саратовцам сократить разрыв в счете. Устроили сами себе нервную концовку. Хорошо, что все-таки выиграли.

Давыдов сегодня по игре был похож на того самого Давыдова, которого хочется видеть на поле. Забил два гола, сделал передачу. Хотя пока еще он находится не в оптимальной форме.

— Как прокомментируете замены во втором тайме?

— Кутину хотели дать игровую практику, он давно не выходил на поле. Гулиева заменили, потому что у него была желтая карточка и он мог получить еще одну, решили не рисковать. Руденко, который вышел вместо Федчука, действовал активно. У него был один стопроцентный момент, к сожалению, не забил.

Пантелеев вступил в игру в концовке, которая была непростой. Ему пришлось большую часть времени играть в обороне.