Павлов: «Игровая дисциплина в матче со «Спартаком» напрочь отсутствовала»

Главный тренер «Арсенала» Сергей Павлов прокомментировал результат матча против «Спартака» (0:4).

«Сходу по горячим следам сказать очень сложно, надо подумать и проанализировать. Я, честно говоря, удивился. Во втором тайме просил придержать игру, а потом где-то найти моменты и за счет гола вернуться в игру — спасти матч. Пропустили очень быстрый мяч, причем такое слово, как «игровая дисциплина», напрочь отсутствовало во втором тайме. Команда играла по ситуации, но не в командный футбол.

Первый тайм был целостный: моменты, ходы. Да, соперник забил — можно аплодировать. Но и у нас моментов было не меньше. Во втором тайме, может, веру сломал третий мяч. Мне трудно, надо разобраться», – заявил Павлов.