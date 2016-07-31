МЛС. Лэмпард сделал хет-трик, «Нью-Йорк Сити» разгромил «Колорадо»

«Нью-Йорк Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС разгромил «Колорадо» со счетом 5:1. Хет-триком в этом поединке отличился Фрэнк Лэмпард, еще по голу на счету Тони Тэйлора и Джона Мендосы. В концовке встречи счет размочил Шкельзен Гаши.

МЛС. Регулярный чемпионат

Нью-Йорк Сити – Колорадо – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Лэмпард, 28; 2:0 – Тэйлор, 42; 3:0 – Мендоса, 75; 4:0 – Лэмпард, 81; 5:0 – Лэмпард, 84 (с пенальти); 5:1 – Гаши, 90.

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