Луческу: «Витсель сегодня не хотел играть»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал слухи о возможном уходе Акселя Витселя из команды.

«Витсель желает уйти. Даже сегодня он не имел желания играть, чтобы не получить травму. Даже когда я делал замену, я спросил – ты готов? Он ответил, да. До 2 сентября, когда закроется трансферное окно, будет такая ситуация. Я буду убеждать, чтобы он играл, его опыт понадобится команде.

По крайней мере, пока не начнет играть Джулиано. У нас было мало игроков, поэтому я настаивал на приобретении Мака и Джулиано. Мы потеряли много игроков, пытаемся строить игру команду. Но я хочу заметить, что у меня нет ни одной претензии», – заявил Луческу после матча против «Локомотива».