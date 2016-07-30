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Чугайнов: «Зенит» и «Локомотив» – это наши ведущие клубы»

30 июля 2016, 14:38
5

Экс-игрок «Локомотива» Игорь Чугайнов накануне грядущего матча первого тура РФПЛ с «Зенитом» выразил мнение, что потеря петербуржцами хавбека Акселя Витселя и нападающего Артема Дзюбы не ослабит команду Мирчи Луческу. При этом он отметил, что экс-игрок «Спартака» все-таки предпочтительнее смотрится в атаке сине-бело-голубых, нежели Александр Кержаков. Напомним, поединок состоится сегодня и начнется в 17.30 по московскому времени.

– Несмотря на то, что «Локомотив» не попал в еврокубки по итогам прошлого сезона, а «Зенит» остался третьим, сегодня встретятся лидеры российского футбола. История клубов в последние 10 лет говорит о том, что это ведущие наши команды. Питерцы уже провели официальный матч за Суперкубок, оставили неплохое впечатление.

– У «Зенита» весомые потери – Дзюба, Витсель.

– Может сказаться на игре, но весомым фактором это не является.

– Вместо Дзюбы на острие атаки сыграет Кержаков. Кто из них опаснее для москвичей?

– Артем. Он уже влился в игру «Зенита», а команда привыкла к форварду. Что касается Александра, то нужно посмотреть в какой он находится форме. Они не похожи друг на друга. Дзюба – это столб, который может хорошо принять мяч на линии штрафной, здорово играет спиной к воротам. Кержаков же нападающий иного склада.

– Разговоры о перестановках в руководстве «Локомотива» могут сказаться на команде?

– Отпечаток откладывает. Такие новости мимо футболистов пройти не могут. И все-таки железнодорожники должны разозлиться сегодня за прошлый сезон, когда незаслуженно не попали в еврокубки. В новом чемпионате команда должна доказать, что это была случайность.

– Кто фаворит?

– 55 на 45 в пользу хозяев. Уверен, нас ждет очень интересный футбол.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Чугайнов Игорь
Комментарии (5)
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Garrincha58
1469880602
Локомотив это пятое колесо в телеге не понятно зачем эта команда вообще существует пользу стране никакой только деньги гребут с РЖД как в прорву
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Kosmotoga
1469882435
локомотив ведущим был лет 10 назад
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