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    Мостовой: «Смолов, Дзюба и Промес – претенденты на роль лучшего бомбардира РФПЛ»

    Бывший лидер сборной России Александр Мостовой назвал своих претендентов на звание лучшего бомбардира в новом сезоне в РФПЛ.

    «Ясно, что всем нам интересен чемпионат. Кардинальные изменения произошли в «Зените» и ЦСКА. Это уравняет шансы и даст возможность другим командам – «Краснодару», «Спартаку», «Локомотиву», «Рубину», «Ростову» – бороться за высокие места. По тем раскладам, что мы сейчас видим, в зоне вылета могут оказаться команды, которые в прошлом сезоне вышли в Премьер-Лигу, но судить можно будет только после первых четырех-пяти туров.

    Любой рекорд когда-либо бьется, но больше 20 голов в этом чемпионате вряд ли забьют. Впервые за последние годы в роли лучшего бомбардира мы увидели российского нападающего – Федора Смолова. В новом сезоне он останется одним из претендентов на это звание вместе с Дзюбой и Промесом. Кержакову будет тяжело, но он будет забивать. В ЦСКА Траоре свои 10 голов должен заработать.

    Я всегда был противником разговоров, что у нас нет молодых футболистов. Они есть, но с ними надо работать, чтобы не теряли голову. Кто выстрелит? Хочется посмотреть, кто будет играть в первых турах прежде, чем называть конкретные имена», – заявил Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2016 10:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 31 июля 2016, 11:14

      спартак чемпион в этом году...старт с победы 3-0 на арсеналом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 30 июля 2016, 16:53

      против бомжатника я

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 30 июля 2016, 14:38

      Ага, даёш Евро-2 теперь и в России.Мы ещё пока всё это помним.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 30 июля 2016, 12:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Негры не катят.

      -6
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 30 июля 2016, 11:57

      АХА-ХА))))))
      Зюпка попала в список))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 30 июля 2016, 10:58

      Думаю он зря включил Дзюбу в этот список-нет Халка,кто теперь будет попадать в него чтобы мяч отскакивал в ворота.

      5
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      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Диктор 30 июля 2016, 19:52

      Ему бы ещё на поле появляться хотя бы.

      -1
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