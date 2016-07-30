Федецкий: «В переговорах с «Вердером» мне помешали псевдоагенты»

Защитник «Дармштадта» Артем Федецкий рассказал, по каким причинам сорвался его переход в «Вердер».

«В первую очередь, разговоры том, что мы не сошлись в финансовых условиях, полный бред. Во-вторых, при обсуждении варианта с «Вердером» до вопроса с деньгами мы не дошли. В третьих, передаю «привет» этим псевдоагентам, которые распространили такие слухи. Хотя не буду отрицать, что действительно, когда возник вариант с «Вердером», появилось очень много людей, которые начали говорить, что они помогут мне подписать контракт с командой Виктора Скрипника. Но в итоге все зашло в глухой угол, и сейчас я уже игрок другой команды.

После того, как появилось вокруг меня столько советчиков и агентов, я уже не знал, кому верить. Вроде меня хотели видеть в Бремене, но почему не срослось, не знаю», – заявил Федецкий.