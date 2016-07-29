Сарсания: «Ещенко как минимум не сильнее Паршивлюка»

Бывший спортивный агент «Динамо» и «Зенита» Константин Сарсания выразил мнение, что защитник «Спартака» Андрей Ещенко не соответствует уровню красно-белых.

«Игрок Ещенко опытный. Когда был помоложе, выглядел неплохо. А сейчас уже возраст, тяжеловато ему. Для команды, если она хочет бороться за чемпионство, нужен футболист посильнее.

Почему убрали Паршивлюка? Могу только предположить – возможно, тренеры разуверились в Сергее и просто поменяли его на другого россиянина. Но то, как выглядит Ещенко, красноречиво. Он как минимум не сильнее того же Паршивлюка.