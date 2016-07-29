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    Сарсания: «Ещенко как минимум не сильнее Паршивлюка»

    Бывший спортивный агент «Динамо» и «Зенита» Константин Сарсания выразил мнение, что защитник «Спартака» Андрей Ещенко не соответствует уровню красно-белых.

    «Игрок Ещенко опытный. Когда был помоложе, выглядел неплохо. А сейчас уже возраст, тяжеловато ему. Для команды, если она хочет бороться за чемпионство, нужен футболист посильнее.

    Почему убрали Паршивлюка? Могу только предположить – возможно, тренеры разуверились в Сергее и просто поменяли его на другого россиянина. Но то, как выглядит Ещенко, красноречиво. Он как минимум не сильнее того же Паршивлюка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.07.2016 12:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +295

      ильиных 29 июля 2016, 16:05

      Ещенко побыстрее будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 29 июля 2016, 15:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уровень Спартака все ниже и ниже, ему легко соответствовать, Константин, вы не правы.
      Спартак и чемпионство - несовместимые вещи.

      -5
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 29 июля 2016, 14:12

      После ЛОКО Ещенко слабо стал играть. Его пора уже в ФНЛ слить, а спартак умудрился подобрать его!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +244

      Grelas > ManUtd-Volgograd 29 июля 2016, 15:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А Спартак супер клуб? Это Ещенко сделал большое одолжение Спартаку.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 29 июля 2016, 14:07

      Не понимаю решение Аленичева, Паршивлюка заменить на Ещенко. У меня такое впечатление, что болельщики понимают футбол в некоторых аспектов лучше , чем тренеры.

      -2
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      Рейтинг: +44

      Kareon 29 июля 2016, 13:01

      Паршивлюк лучший защитник на своей позиции зря его убрали из спартака

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > Kareon 29 июля 2016, 14:13

      Не смеши народ!!!

      4
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