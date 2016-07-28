Бывший форвард «Зенита» попал в сферу интересов «Барселоны»

«Барселона» в летнее трансферное окно намерена укрепить атакующую линию команды. Ранее каталонцы планировали приобрести нападающего «Атлетико» Лусиано Вьетто, однако переговоры закончились неудачей.

Отмечается, что теперь сине-гранатовые нацелились на бывшего форварда «Зенита» Саломона Рондона, который на данный момент выступает за «Вест Бромвич».

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Рондон провел 34 матча, забив девять голов. Рыночная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.