Парфенов: «У «Кубани» было больше голевых моментов»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов признал закономерность ничейного результата в матче четвертого тура ФНЛ против «Кубани».

«Мы прекрасно понимали, что «Кубань» хочет вернуться в Премьер-лигу, что это сильный соперник. У хозяев было больше голевых моментов, хотя мы и вели почти всю игру в счете.

Это была тяжелая игра, как мы и предполагали. Не удержали победный счет, поэтому результат считаю закономерным. В этом матче я горд за своих ребят», – сказал Парфенов.

Напомним, что матч «Кубань» – «Тосно» закончился со счетом 1:1.