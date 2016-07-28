Радимов: «Победа над Тихоновым? Надо разделять спорт и жизнь»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после победного матча над «Енисеем» (3:0) оценил первое место своей команды в турнирной таблице ФНЛ.

– Я думаю, если исключить первые 7-8 минут, когда мы привыкали к полю и к команде соперника, мы провели образцово-показательный матч в плане перестроений, в плане обороны. Практически все, что задумали, мы воплотили в жизнь, и наша победа абсолютно закономерна.

– Насколько приятно обыгрывать своего друга Андрея Тихонова?

– Неприятно. Я не представляю, как он сейчас себя чувствует, но, к сожалению, друзей на поле не бывает. Мы не раз встречались как игроки, впервые встретились как тренеры... Но надо разделять спорт и жизнь.

– Счет 0:3 отображает то, что происходило на поле?

– У «Енисея» были моменты в первые 10 минут, и перекладина в конце. То, что мы задумали и исполнили, отображает то, что планировали. Хочу сделать комплимент своей команде в плане перестроений, характера, дисциплины. Ребята дисциплинированно выдержали все 90 минут, что мы от них и требовали. «Енисей» – хорошая команда. Спросите «Динамо» – просто ли им здесь было? Хорошая, играющая команда. Мы не прогадали с тактикой. Я очень рад, что мы можем играть две разные схемы – с четырьмя и с пятью защитниками, и даже перестраиваться по ходу игры. Это комплимент не столько тренерскому штабу, сколько игрокам, которые исполняют это. Не может не радовать, что в их возрасте они уже могут перестраиваться с одной схемы на другую и исполнять задание. Все-таки наша главная задача – не столько добиваться результата, сколько растить игроков.