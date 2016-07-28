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    ЦСКА получит 10 процентов от суммы последующей перепродажи Мусы

    Стали известны некоторые финансовые подробности сделки между ЦСКА и «Лестером» по трансферу нападающего Ахмеда Мусы. Напомним, нигериец подписал с «лисами» четырехлетний контракт в начале июля. Как сообщалось ранее, сумма сделки составила порядка 16 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, существует пункт в контракте, позволяющий армейскому клубу получить 10 процентов от последующей перепродажи игрока. Также договором предусмотрены дополнительные бонусы в случае успешного выступления форварда в предстоящем сезоне.

    «Переговоры между руководителями ЦСКА и «Лестера» по трансферу Мусы длились довольно долго. Обе стороны были заинтересованы в этой сделке, но хотели осуществить ее на максимально выгодных для себя условиях. Инициаторами включения в договор пункта о дополнительных выплатах в случае последующей продажи игрока выступили представители «Лестера». Таким образом они хотели снизить общую сумму трансфера Мусы. В итоге стороны сошлись на фиксированной ставке в 10 процентов», – рассказал источник в ЦСКА.

    Источник: Известия

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    28.07.2016 01:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 28 июля 2016, 08:17

      нормально!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 июля 2016, 07:57

      Всё сделано грамотно. Без шума и пыли. Учитесь.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > vladimir-7 28 июля 2016, 08:16

      от него потом также как от Думбии избавится не смогут будет по арендам в чемпионшипе барахтаться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 28 июля 2016, 04:37

      т.е. если как обычно игрок ЦСКА вернется,то армейцы уже имеют 10 % скидку как минимум?)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 28 июля 2016, 02:01

      красиво развели

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